​Разыскивается жительница Нижневартовска, пропавшая еще в 2004 году

В Югре, а также в Свердловской и Челябинской областях, разыскивается жительница Нижневартовска Журба (Фокина) Анна Петровна, 1984 г.р.

Женщина еще в 2004 году утратила связь с родными, и по настоящее время ее местонахождение не известно.

Приметы: 35 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, нос прямой, глаза светлые. Особых примет нет, во что была одета женщина также не известно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией просят сообщать об этом по телефонам: 102, 89519724949 (полиция) или 89003865688.