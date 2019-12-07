​Под Нижневартовском на участке дороги, где за неделю произошло три смертельных ДТП, могут установить видеокамеры и ограничители скорости

На участке дороги «Нижневартовск – Радужный», где за неделю произошло три смертельных ДТП, могут установить видеокамеры и знаки, ограничивающие скорость.

Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала начальник пресс-службы УМВД по Югре Ольга Абмайкина. «Участки, на которых произошли аварии, разные, расстояние между ними достаточно приличное. На всем протяжении ровные просматриваемые участки дорог с прерывистой линией, обгон там не запрещен, — отмечает Абмайкина. — Готовится предписание в адрес администрации округа об установке на этом участке дороги временных знаков на зимний период. Планируется установить знаки ограничения скорости 60 км, и два-три передвижных устройства видеофиксации. На маршруты уже выезжают и будут продолжать дополнительные патрули ГИБДД».

Также начальник пресс-службы УМВД по Югре отметила, что все аварии произошли по вине самих водителей — не соблюдали ПДД. Также не последнюю роль играют погодные условия.

Напомним, 6 декабря на 26 км дороги «Нижневартовск – Радужный» «Нива Шевроле» толкнулась с самосвалом «Вольво». Водитель и пассажир легковушки скончались на месте аварии.

3 декабря на том же 26 км столкнулись легковая «Мазда» и грузовик. Ее водитель и двое пассажиров погибли.

4 декабря на 28 километре «Тойота Камри» врезалась в самосвал «Мерседес». Водитель «Камри» погиб.