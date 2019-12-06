Под Нижневартовском легковушка врезалась в грузовик. Есть погибшие

Сегодня, 6 декабря, около девяти утра произошло ДТП на 26 километре дороги «Нижневартовск – Радужный». Столкнулись два автомобиля.

Предварительно сообщается, что водитель автомобиля «Нива Шевроле» не сумел справиться с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик «Вольво». Столкновение было такой силы, что двое человек из легкового автомобиля погибли на месте еще до прибытия скорой помощи.

Сейчас на месте аварии работают следователи и наряды ГИБДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Напоминаем, что буквально два дня назад, 4 декабря на том же участке дороги произошло аналогичное ДТП: в грузовик врезалась «Мазда». Погибли два пассажира легкового авто и его водитель.