Под Нижневартовском «Тойота» попала под самосвал, водитель погиб

Накануне вечером, 4 декабря, в Нижневартовском районе водитель «Тойоты Камри», врезавшийся в самосвал. Авария случилась на 28 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный». Об этом сообщает ГИБДД Югры.

В легковушке также были два пассажира, мужчина и женщина, они получили травмы. Также пострадал водитель грузовика. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Отметим, за вчерашний день это была вторая авария с летальным исходом на этом участке дороги. Утром на 26 километре трассы в аварии с самосвалом погибли три человека.