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Под Нижневартовском «Тойота» попала под самосвал, водитель погиб

Накануне вечером, 4 декабря, в Нижневартовском районе водитель «Тойоты Камри», врезавшийся в самосвал. Авария случилась на 28 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный». Об этом сообщает ГИБДД Югры.

В легковушке также были два пассажира, мужчина и женщина, они получили травмы. Также пострадал водитель грузовика. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Отметим, за вчерашний день это была вторая авария с летальным исходом на этом участке дороги. Утром на 26 километре трассы в аварии с самосвалом погибли три человека.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 327, комментариев: 0


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