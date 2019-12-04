В Нижневартовске вора замучила совесть, и он вернул жильцам дома украденный снегокат вместе с новым

В Нижневартовске мужчина вернул семье, проживающей в многоквартирном доме украденный у них детский снегокат, а в качестве извинений подарил им вдобавок новый. Об этом сообщает группа «ЧП [В] Нижневартовске».

Накануне в сообществе появилось обращение жительницы города с просьбой найти мужчину, укравшего у нее детский снегокат, стоящий около квартиры.

«В полицию заявление написала, камеры с видеонаблюдения просмотрела. Нашла видео, как взрослый мужчина, войдя в лифт с нашим снегоходом, застегнул ботинки (скорее всего был у кого-то в гостях в нашем доме), закурил сигаретку (нелегкое это дело-красть у чужого ребенка, чтоб принести своему) и спокойно вышел вместе с краденым из подъезда. Огромная просьба кто узнал на фото этого мужчину сообщите, пожалуйста», — написала Екатерина Розумович.

Спустя день в этой же группе появилась запись, где девушка рассказала о том, что молодой человек укравший снегокат вернул его обратно, а вдобавок подарил новый.

«Спасибо всем огромное кто не остался равнодушным, кто распространил инфо. Связался с нами человек и вернул пропажу вместе с компенсацией в виде еще одного. Мужчина вообще не просил ни о чем, кроме как простить его. Очень раскаивается и ему очень стыдно. Сам не понимает, как все это произошло», — отметила жительница города.