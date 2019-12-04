В Нижневартовске врачи спасли жизнь 10-дневного младенца

В Нижневартовске врачи окружной клинической детской больницы спасли 10-дневного младенца. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

Специалистами была проведена уникальная операция, поскольку им пришлось удалить опухоль у новорожденной девочки, которой исполнилось только десять дней. В ее организме обнаружили эмбрион, остановившийся в развитии.

По словам врачей, случай довольно редкий. Такой диагноз встречается у одного младенца из сорока тысяч новорожденных. Эмбрион мог быстро развиться в злокачественную опухоль.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в Нижневартовской окружной клинической детской больнице, операция была плановой и прошла без каких-либо осложнений. Сейчас с девочкой все хорошо. Восстановление займет около двух недель.

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