В Нижневартовском районе в ДТП с участием самосвала погибло три человека

Сегодня на 26 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный», в Нижневартовском районе, произошла крупная авария с участием самосвала, унесшая жизни троих человек.

«В 4 часа утра произошло столкновение двух транспортных средств: «Мазда» под управлением водителя, мужчины 1995 года рождения, и «Вольво» под управлением водителя, мужчины 1978 года рождения. В результате аварии водитель и два пассажира «Мазда» от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в ГИБДД Югры.

СИА-ПРЕСС связался с представителями ведомства для уточнения подробностей ДТП, но информацию корреспонденту пообещали предоставить только по официальному запросу.

Отметим, что на территории Югры за минувшие сутки произошло семь аварий, в которых три человека погибли, а шесть получили травмы различной степени.