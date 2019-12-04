В Нижневартовске свыше десятка домов остались без уличного освещения

В Нижневартовске вдоль улицы Рабочая перестали работать раннее там установленные фонарные столбы. Информация об этом появилась в городском паблике «Инцидент | Нижневартовск».

«Хотелось бы обратиться к администрации города Нижневартовска. По улице Рабочая были установлены фонари уличного освещения, но они до сих пор не работают. Уважаемые родители школьников, пожалуйста пришейте, приклейте светоотражающие элементы к одежде детей», — пишет житель города.

Горожане также заявляют, что какое-то время фонари действительно работали, но продлилось это недолго.

В администрации Нижневартовска рассказали, что работа по освещению старой части города проходит по плану.

«На сегодня фонари вдоль микрорайонов 3П, 4П, 5П (ул. Осенняя) уже установили. Сейчас объект передают в муниципальную собственность. На очереди монтаж освещения на улице Рабочей (от ул. Заводской до Осенней)», — отметили в администрации.

Чиновники также подчеркнули, что работы ведутся возможно не так быстро, как бы того хотели горожане и городские власти, однако они ведутся.

Получается, что жителям города остается только надеяться, чтобы эти самые работы по реализации уличного освещения не были затянуты и их результат появился хотя бы до конца года.