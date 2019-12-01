​В Нижневартовске проходит флешмоб с разрисовыванием неубранных куч снега

В Нижневартовске проходит флешмоб, цель которого – призвать коммунальные службы города к уборке снега в городе – люди наносят на гигантские сугробы надпись #убери. Как рассказывают представители местного отделения партии КПРФ, которая стала соорганизатором акции, жители города позитивно отнеслись к этой идее: «Сокращение проезжих частей и парковок за счёт беспорядочного складирования снега создаёт массу неудобств».

Пока надписи нанесены на сугробы на улицах Омская, 28 и 4а, Мира, 97, 30 и 38, Жукова, 10, Рябиновый бульвар. Организаторы призывают вартовчан делать надписи на сугробах и отправлять фотографии в группу КПРФ города.

Ранее в России проходили похожие флешмобы, только на сугробы наносили надпись «Навальный». Эти кучи снега убирали максимально оперативно.