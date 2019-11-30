Под Нижневартовском кроссовер столкнулся с грузовиком. Погибли трое человек

Сегодня днем на 201 км трассы Сургут-Нижневартовск произошла страшная авария - кроссовер столкнулся с грузовиком. Есть погибшие.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Югре, "Ниссан" вылетел на встречку, где произошло лобовое столкновение с грузовиком-цистерной. Машину буквально смяло от удара. Три пассажира кроссовера погибли. Известно, что все они жители Стрежевого.

Из-за чего "Ниссан" выехал на встречку пока не известно: возможно, что водитель уснул.

Полицейские проводят расследование.