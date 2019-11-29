В Нижневартовске пьяный водитель устроил погоню с полицией

Накануне вечером в Нижневартовске пьяный водитель устроил погоню с патрулем полиции. Информацию об этом опубликовало городское сообщество "Сейчас | Нижневартовск" "Вконтакте".

Как сообщают очевидцы, происшествие случилось в районе 19.00 вечера. Граждане позвонили дежурному ГИБДД и сообщили, что на улице Мира, 25Б, за руль автомобиля сел пьяный водитель. Через несколько минут патруль полиции обнаружил искомую легковушку, но автомобилист отказался остановиться.

После непродолжительной погони полицейские блокировали машину и задержали водителя у торгового комплекса «Городок».

Получить оперативный комментарий у ГИБДД и УВД Нижневартовска не удалось.