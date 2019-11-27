В Нижневартовске парни ограбили магазин игрушечными пистолетами

Накануне в Нижневартовске трое молодых людей ограбили магазин, угрожая продавцу игрушечными пистолетами. Происшествие случилось 19 ноября на улице Маршала Жукова, но о нем стал известно только накануне из публикации пресс-службы прокуратуры Югры.

Следствие установило, что подозреваемые 1997 и 1993 годов рождения напали на продавца ночного магазина, ударили его и потребовали деньги из кассы. Грабители забрали выручку и сбежали. Сейчас их личности установлены, молодые люди арестованы. Ими оказались ранее судимые граждане.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", предусматривающей наказание до десяти лет.