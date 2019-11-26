Жителей Нижневартовска ждет резкий скачок, а потом падение тарифов на тепло

В Нижневартовске с 1 декабря 2019 года для жителей города тариф на тепло вырастит на 15,96 процентов. Об этом заявили в компании АО «Горэлектросеть», занимающейся обслуживанием теплосетей города.

Однако специалисты отметили, что уже в январе 2020 года тарифы могут снизить на 3,76 процента.

Получается, что в следующем году стоимость гигакалории для жителей многоквартирных домов составит 1770 рублей 86 копеек, а для юридических лиц – 1475 рубля 72 копейки.

«Совсем избежать увеличения финансовой нагрузки на потребителей на старте концессии, к сожалению, было нельзя - согласование соглашения затянулось и задержало реализацию проекта на 5 месяцев от ранее запланированных сроков. При этом снятие с концессионера обязательств по выполнению инвестиционной программы на 2019 год пропорционально упущенному времени привело бы к нарушению важнейших положений договора, под которыми стороны поставили свои подписи. Мы сделали всё возможное, чтобы смягчить переход», — заявила исполняющая обязанности начальника финансово-экономического управления АО «Горэлектросеть» Елена Храмова.

Согласно заявлению представителей организации, после разового повышения, тариф будет заморожен на ближайшие полтора года.

Напомним, что в сентябре 2019 года, на ближайшие 25 лет АО «Горэлектросеть» получила в управление тепловые сети Нижневартовска и право взымать с горожан плату за свои услуги. Взамен предприятие должно за свой счет провести реконструкцию и модернизацию всего хозяйства, а также построить новые коммуникации в восточной части города.