Житель Нижневартовска жалуется на религиозную пропаганду

В Нижневартовске мужчина жалуется на религиозную пропаганду. Информация об этом появилась в городском паблике «Инцидент | Нижневартовск». Молодой человек заявил, что в своем почтовом ящике он нашел письмо, содержавшее в себе призывы к принятию религии.

«И вот такое письмо я сегодня обнаружил в своём почтовом ящике. Что за религиозная пропаганда? Опять «Слово жизни» активизировались?», — написал горожанин.

На данный момент неизвестно, кто является автором данного текста и будут ли распространяться подобные призывы по городу в дальнейшем.

В УМВД по Нижневартовску корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что в дежурную часть жалоб или обращений касаемо текстовых призывов к принятию религии от жителей города не поступало.

Справка: «Слово жизни» — религиозная организация, церковь христиан веры евангельской (пятидесятников). Один из филиалов организации расположен в Нижневартовске.