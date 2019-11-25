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В Нижневартовске бездомные развели костер в подъезде многоэтажки, чтобы согреться

В Нижневартовске в подъезде одного из многоэтажных жилых домов люди без определенного места жительства устроились на ночлег. Когда бомжам стало холодно, они развели костер прямо на лестничной площадке. Об этом стало известно из публикации сообщества "Инцидент | Нижневартовск" в соцсети "ВКонтакте"

На возмущение жильцов бездомные не отреагировали. "Почему у вас подъезд не отапливается?" - пересказал слова бомжей житель дома, пожелавший скрыть свое имя.

Отметим, никто из жильцов многоквартирного дома не сообщил об инциденте в полицию. Об этом СИА-ПРЕСС узнал в пресс-службе УВД Нижневартовска.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 330, комментариев: 1


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Комментарии:
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не нравится
Сегодня в 12:53
Совсем от стекломоя котелок потёк. Бедняги

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