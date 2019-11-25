В Нижневартовске сгорел магазин автозапчастей

В Нижневартовске сегодня утром на перекрестке улиц Профсоюзная и Ханты-Мансийская сгорел магазин автозапчастей. Информация об этом появилась в городском паблике «ЧП [В] Нижневартовске».

«В 07:13 поступило сообщение о возгорании в подсобном помещении. Пожар был локализован в 07:23, открытое горение ликвидировано в 07:31. Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания», — заявили в МЧС по Югре.

Отметим, что за прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения Югры ликвидировали 48 пожаров.