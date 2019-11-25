​Зоозащитники в Нижневартовске публично протестуют против цирков с животными

В Нижневартовске зоозащитники вышли на пикет против использования животных в цирках, однако продлился он недолго — полиция забрала участников в отделение. В публичном протесте планировали принять участие порядка 70 человек. Организаторы согласовали проведение пикета с местной администрацией — судя по документам, мероприятие должно было состояться в воскресенье, 24 ноября, на площади Нефтяников. Но, по словам активистов, из-за невнимательности произошла ошибка: жители планировали выйти протестовать с 12.00 до 14.00, а чиновники согласовали мероприятие с 15.00 до 17.00.

В личном Instagram-аккаунте одна из активисток призналась, что ошибку при оформлении документов допустила она, а также извинилась за произошедшее перед всеми пришедшими.

Из-за сбора в несогласованное время участники пикета и оказались в отделении полиции. Организаторам теперь грозит административная ответственность по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования». Но зоозащитники не отчаиваются и планируют продолжить привлекать внимание общественности к проблемам жестокого обращения с животными. «Работу мы не прекратим. Эта неприятная ситуация не сломит наших убеждений», — заявила одна из активисток в соцсетях.