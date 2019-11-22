В Нижневартовске на ледовом катке произошла массовая драка

На катке в "Ледовом дворце" Нижневартовска произошла массовая драка. Инцидент случился еще 16 ноября, однако общественности стало известно о происшествии только вчера из социальных сетей и мессенджера Telegram.

Полицейские узнали о драке из СМИ, сообщили в пресс-служба УМВД Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС: «Никто из очевидцев или пострадавших не заявил о случившемся. Мы сами узнали об этом только вчера поздно вечером. Начата проверка».





По сообщениям очевидцев, потасовку начали несовершеннолетние. Их пытались разнять взрослые мужчины. Пока что неизвестно, что стало причиной драки и есть ли в ней пострадавшие.