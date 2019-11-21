Жители Нижневартовска жалуются на маньяка, от которого мог пострадать еще один ребенок

В Нижневартовске около Комсомольского бульвара мужчина напал на девятилетнюю девочку. Крики ребенка привлекли прохожих, которые отпугнули нападавшего. Информация об этом появилась в городском паблике «Инцидент. Нижневартовск».

«Моей подруге участковый рассказал, что сегодня опять было нападение на девочку девяти лет около стоматологии на Комсомольском бульваре. Он ее тащил, а она кричала, и кто-то спугнул его», — написала жительница Нижневартовска на анонимной основе.

В УМВД по Югре в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС эту информацию не подтвердили.

Напомним, что это уже второй подобный случай нападения за последнюю неделю в городе. 17 ноября в социальных сетях появилась информация, что в Нижневартовске прохожая спасла 8-летних девочек от маньяка. Тогда выяснилось, что неизвестный мужчина спрашивал у детей, где они живут, предлагал им конфеты, после чего попытался их схватить, однако ему помешала прохожая, которая отогнала мужчину.

После появления этой информации, сотрудниками полиции была установлена личность возможного подозреваемого.

«Гражданин был задержан и доставлен в спецприемник до вытрезвления. В отношении него был составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день, все материалы были переданы в следственный комитет России по Югре. Подозреваемого опросили, после чего отпустили», — рассказали СИА-ПРЕСС в УМВД по Югре.

СИА-ПРЕСС попытался связаться с представителями СК РФ по Югре, но на звонки редакции никто не ответил.