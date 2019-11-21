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В Нижневартовске оштрафовали управляющую компанию, допустившую падение беременной женщины в колодец

фото vk.com/chp186
фото vk.com/chp186

В Нижневартовске на 50 тысяч рублей оштрафован директор акционерного общества «Управляющая компания №1». На ее территории в сентябре женщина на восьмом месяце беременности упала в трехметровый колодец и сломала себе бедро и тазобедренную кость. Об этом сообщает прокуратура по Югре.

Женщина упала поздно вечером, когда возвращалась домой. В темноте она не заметила открытый канализационный люк, который никак не был огражден. Сейчас эти нарушения устранены.

Отметим, что штраф выписан не за травмирование женщины, а за нарушение требований безопасности при управлении многоквартирным домом. По факту падения женщины в колодец УМВД Нижневартовска проводит доследственную проверку.

Напомним, происшествие случилось 10 сентября. От падения ребенок не пострадал.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 69, комментариев: 0


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