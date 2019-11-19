В Нижневартовске пройдет конкурс лучшего новогоднего благоустройства

В Нижневартовске начался новогодний конкурс благоустройства, в котором могут принять участие горожане, организации (но не юридические лица), предприятия ЖКХ и управляющие компании, а также товарищества и муниципальные учреждения.

Участники должны подать заявку на конкурс с 2 по 13 декабря на электронную почту SkomorohovaLI@n-vartovsk.ru или заявиться лично по адресу: улица Мусы Джалиля, 14, кабинет 105.

Принять участие можно в следующих номинациях:

Лучшее оформление фасадов детских садов и прилегающих к ним территорий;

Лучшее оформление дворов и снежных игровых площадок;

Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий (с количеством работающих до 100 человек);

Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий (с количеством работающих более 100 человек);

Лучший символ года.

В каждой из номинаций будет по три победителя. Объекты лауреатов будут опубликованы в газете "Варта".

Подробнее можно узнать на сайте администрации Нижневартовска.

Напомним, также конкурс на новогоднее оформление дворов проходит в Сургуте.