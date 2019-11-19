В Нижневартовске перекроют автодорогу из-за огромной лужи со льдом

Сегодня, 19 ноября, в 14.00 дня власти Нижневартовска закроют автодорогу на улице Завокзальной. Перекрытие проезда связано с огромной глубокой лужей с плавающими на ее поверхности кусками льда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в своем официальном сообществе "ВКонтакте".

Сейчас специалисты затрудняются объяснить, откуда взялся водоем, так как на этом участке дороги нет ни теплосетей, ни сетей водоснабжения. Предположительно, вода скопилась на дороге из-за болота у торгового центра "Светофор".

Движение откроют после устранения воды и льда. Власти Нижневартовска рекомендуют ездить в объезд и предлагают улицу Интернациональную.

