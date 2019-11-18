​В Нижневартовске на центральной улице сгорел автомобиль

Сегодня, 18 ноября, около одиннадцати утра в Нижневартовске загорелся автомобиль по улице Нефтяников.

Во время прибытия пожарных транспортное средство было полностью охвачено огнем. Пламя распространилось по всему салону автомобиля.

«Пострадавших нет. По предварительным данным причиной возгорания стало неисправное электрооборудование», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры.

Напомним, что на минувшей неделе в Сургутском районе на трассе Сургут-Нижневартовск сгорел «УАЗ-452». Авария произошла на 28 километре автодороги в районе 18 вечера.