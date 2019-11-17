В Нижневартовске девушки стали жертвами косметолога

Жительницы Нижневартовска готовят коллективный иск в суд, а также направили обращение прокуратуру из-за некачественного оказания косметических услуг. Девушки жалуются на бьюти-услуги мастера Аллы Дубасовой. Об этом сообщает местный канал «Мегаполис». По словам горожанок, после посещения мастера у них начались осложнения — у некоторых клиентов отечность губ после процедур, а у одной из вартовчанок произошло воспаление слюнной железы.

Кроме того, судя по инстаграм-аккаунту сейчас мастер отправилась работать в Москву, а после ее ожидает тур в Европу.

Также пострадавшие заявили изданию, что мирно урегулировать конфликт не удалось — якобы, косметолог перестала выходить на связь.

Уточнить у сотрудников правоохранительных органов подробности произошедшего на момент публикации не удалось.