Мошенники выманили у пожилого жителя Нижневартовска почти восемь миллионов рублей

Мошенники выманили у 77-летнего пенсионера из Нижневартовска почти восемь миллионов рублей.

Мужчина примерно год назад в интернете приобрел медицинский препарат за 50 тысяч рублей. 19 октября текущего года ему позвонил неизвестный, представившийся следователем следственного управления по Москве. Он заявил, что купленный БАД признан бесполезным для здоровья и поэтому пенсионеру положена компенсация.

Под различными предлогами мошенники выманили у вартовчанина 7849050 рублей, предлагая оплатить страховку, бонусы и так далее, и заверяя, что все платежи возвратные и он сможет в любой момент их вернуть. Месяц мужчина исправно следовал инструкциям злоумышленников, но потом заподозрил неладное.

Мошенников ищут.