​В Нижневартовске будут судить насильника, который скрывался 17 лет

В Нижневартовске под суд пойдет мужчина, который 17 лет назад изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, и которому удавалось на протяжении всего этого времени скрываться от полиции.

В 2002 году в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что знакомый семьи избил и изнасиловал ее 17-летнюю дочь.

«Он обманом завел потерпевшую в свою квартиру. Повреждения, имевшиеся на теле девушки, и следы, изъятые на месте преступления, подтверждали показания женщин. Несмотря на то, что личность подозреваемого была известна, вартовчанин успел покинуть город, а затем и субъект. 17 лет мужчина скрывался от следствия: часто менял место жительства, передвигаясь между регионами на попутных автомобилях, длительное время жил без паспорта, который был утерян», – сообщил пресс-центр окружного следственного управления.

Благодаря работе следователей преступник был найден. Весной 2019 года вартовчанина задержали в Челябинской области. Материалы дела уже переданы в суд.