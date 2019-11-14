В Нижневартовске нашли потерявшуюся первоклассницу

В Нижневартовске сотрудники полиции нашли потерявшуюся первоклассницу, родители которой обратились в правоохранительные органы с просьбой найти их дочь. Об этом написали местные жители в группе «ЧП [В] Нижневартовске».

По информации указанной в паблике, пропавшей первоклассницей оказалась семилетняя жительница Нижневартовска. После того как девочка вовремя не вернулась из школы, родители ребенка сообщили о пропаже своей дочери сотрудникам полиции.

«На место выехала следственно – оперативная группа, в составе которой находился кинолог со специально обученным псом. Понюхав вещи пропавшей девочки, служебная собака Лисандра повела своего наставника старшего сержанта полиции Романа Калыгина, а также отца ребенка в направлении домов, расположенных рядом со школьным двором», — отмечается в сообщении

Пробежав пару домов, собака привела сотрудников полиции к подъезду многоквартирного дома и в это же время отцу девочки позвонили с информацией о том, то ребенок находится в этом же месте, куда их довел служебный пес.

В итоге оказалось, что девочка была в гостях у своей подруги и не обратила внимания на проведенное время.