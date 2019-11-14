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В Нижневартовске до 15 ноября проверят работоспособность сирен тревоги

n-vartovsk.ru
n-vartovsk.ru

В Нижневартовске в период с 13 по 15 ноября проверяется работоспособность электросирен для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. Как сообщает пресс-служба администрации города, сирены будут неоднократно работать в течение будних дней с 9 до 17 часов. Возможно звучание сигнала «Внимание всем!».

МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»просит горожан сохранять спокойствие, не обращать внимания на звуки сирен и заниматься повседневной деятельностью, так как все запуски будут проверочными.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 224, комментариев: 0


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