В Нижневартовске до 15 ноября проверят работоспособность сирен тревоги

В Нижневартовске в период с 13 по 15 ноября проверяется работоспособность электросирен для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. Как сообщает пресс-служба администрации города, сирены будут неоднократно работать в течение будних дней с 9 до 17 часов. Возможно звучание сигнала «Внимание всем!».

МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»просит горожан сохранять спокойствие, не обращать внимания на звуки сирен и заниматься повседневной деятельностью, так как все запуски будут проверочными.