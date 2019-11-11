​В Нижневартовске из-за застройки нового микрорайона затопило нечистотами дорогу

В Нижневартовске из-за строительства нового микрорайона затопило нечистотами дорогу. Об этом сообщили очевидцы на городском паблике «ЧП [В] Нижневартовске».

По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай: «Запах неприятный, каждый день там проезжаю и смеюсь как сливают нечистоты, некого не стесняясь. Потом говорят, это болото», — пишет житель Нижневартовска Роман Архипов.

В администрации города на пост с видеозаписью ответили, что над данной проблемой уже работают специалисты.

«Вода "выдавливается" из-за застройки нового микрорайона. Каждый день туда выезжают рабочие и проверяют состояние. Департамент ЖКХ работает над этим вопросом. Но решат проблему только весной. Сейчас управление по дорожному хозяйству и благоустройству города следит, чтобы на дороге не образовывалась наледь, откачивает воду», — пояснили в администрации Нижневартовска.

Однако местные жители с недоверием относятся к заявлением чиновников, заявляя, что этот участок дороги уже давно является проблемным.