​Жители Нижневартовска жалуются на новые автобусные остановки, потому что в них холодно и неудобно

В Нижневартовске жители города жалуются на новые автобусные остановки установленные по всему городу. Информация об этом появилась в местном городском паблике «ЧП [В] Нижневартовске». По словам местных жителей, не все новые остановочные павильоны соответствуют климатическим условиям.

«У нас же не курортный город. Обдувается всеми ветрами со всех сторон. От ветра, снега, а впоследствии и дождя спрятаться вообще нереально. Я попробовала найти хоть какой-нибудь уголок. Крыша 1,5 метра, скамеечка очень низкая. С нее пожилому человеку потом и не встать. Это летняя беседка, не иначе. В саму "остановку" человек десять вместится, и то будут дышать друг другу в затылок», — пишет жительница Нижневартовска Наталья Беляева.

Однако горожане отмечают, что в городе установлены и новые остановочные павильоны более закрытого типа.

«Вот вам пример. Тоже новая остановка, вот она мне нравится, мы с дочкой как заходим в нее, так сразу в уголок прячемся и да, действительно теплее. Почему бы не продолжить ставить такие везде?», — написала в городском паблике «ЧП [В] Нижневартовске» жительница города Татьяна.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в администрации Нижневартовска, все автобусные павильоны имеют сертификаты соответствия и качества используемых материалов.

«В городе за счет средств инвесторов были установлены два теплых остановочных павильона. В 2020 году установка теплых остановочных павильонов за счет средств городского бюджета не запланирована. Сейчас мы ведем работы с потенциальными инвесторами по данному вопросу», — рассказали СИА-ПРЕСС в администрации города.