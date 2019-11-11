В Нижневартовском районе столкнулись два «Камаза», один водитель погиб

В Нижневартовском районе столкнулись два грузовика «Камаз», один из водителей скончался на месте. Авария случилась в минувшую субботу около 21.00 вечера неподалеку от Самотлорского месторождения.

Как сообщает пресс-служба окружного ГИБДД, водитель 1958 года рождения врезался в грузовик, стоящий на обочине по ходу движения. От удара в полуприцеп мужчина сразу же погиб. Водитель припаркованного грузовика не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Отметим, это единственный случай ДТП с летальным исходом за прошедшие выходные.