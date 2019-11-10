​В Нижневартовске в гимназии произошел сильный потоп

В гимназии №2 Нижневартовска произошел сильный потоп. Как пишет и показывает паблик «ЧП в Нижневартовске», вода обильно стекала с потолка как в классных помещениях, так и коридорах учебного заведения.

Работники гимназии были вынуждены разложить по всему зданию тряпки и поставить ведра для сбора воды.

В комментариях к этой новости жители Нижневартовска обвинили в некачественном содержании здания гимназии местные власти, и предположили, что теперь на восстановление крыши и ремонт после потопа деньги будут собирать с родителей учеников.