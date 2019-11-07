​В Нижневартовске мужчина несколько дней не выпускал из дома бывшую жену и детей

Следственный отдел предъявил обвинение вартовчанину, которого подозревают в избиении и незаконном удержании своей бывшей супруги и детей.

Как сообщает пресс-центр следственного управления в Югре, в сентябре этого года мужчина не выпускал из дома двух несовершеннолетних детей и свою жену, которую, к тому же, еще и избивал.

Через несколько дней всем пострадавшим удалось сбежать. А обвиняемый скрылся, так как побоялся ответственности за совершенное преступление. После поимки мужчины, его заключили под стражу. На данный момент расследование продолжается, преступнику грозит тюремный срок.