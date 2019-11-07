​В Нижневартовске мужчина несколько дней не выпускал из дома бывшую жену и детей

Следственный отдел предъявил обвинение вартовчанину, которого подозревают в избиении и незаконном удержании своей бывшей супруги и детей.
Как сообщает пресс-центр следственного управления в Югре, в сентябре этого года мужчина не выпускал из дома двух несовершеннолетних детей и свою жену, которую, к тому же, еще и избивал.
Через несколько дней всем пострадавшим удалось сбежать. А обвиняемый скрылся, так как побоялся ответственности за совершенное преступление. После поимки мужчины, его заключили под стражу. На данный момент расследование продолжается, преступнику грозит тюремный срок.
Речевая адаптация детей. Доктор наук Екатерина Протасова // ONLINE 8 ноября в 11:00