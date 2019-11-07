​В Нижневартовске родители вынуждены водить детей в садик прямо по проезжей части

В Нижневартовске люди жалуются на отсутствие пешеходного перехода около детского сада №38 по улице Пионерская. Горожане вынуждены перебегать дорогу, подвергая себя опасности. Информация об этом появилась в городском паблике «ЧП[В]Нижневартовске».

«Когда рядом с детсадом начали класть тротуарную плитку, я думала наши мучения закончатся, но я ошиблась», — пишет жительница Нижневартовска Анастасия Тагаева.

В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС Анастасия отметила, что вокруг детского сада нет пешеходных переходов.

«Дело в том, что на этом участке уже давно нет тротуара. С одной стороны, возле садика, жилой дом. А с противоположной аварийное двухэтажное здание и пустырь, на котором как правило время все время люди стихийно ставят машины. Рядом с территорией детсада есть и парковка. Из-за всего этого люди вынуждены ходить по дороге и никак иначе», — добавила она.

В ГИБДД Нижневартовска редакции сообщили, что согласно федеральному закону N 257-ФЗ от 08.11.2007 любые изменения в области организации дорожного движения входят в компетенцию владельца дороги.

«Жителям в первую очередь необходимо установить владельца дорожного участка и уже связываться с ним по поводу проблемы. Также можно обратиться в детский сад, который может через департамент образования вынести проблему на комиссию по безопасности дорожного движения», — рассказали в ГИБДД Нижневартовска