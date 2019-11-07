Студент из Нижневартовска может попасть на Олимпийские игры в Японии

Студент Нижневартовского государственного университета Максим Храмцов стал претендентом на участие в Летних Олимпийских играх в столице Японии в 2020 году. Спортсмен может войти в сборную России по тхэквондо.

Накануне 21-летний парень получил Грант Президента Российской Федерации за достижения в спорте, сообщает пресс-служба НВГУ. Он является мастером спорта России международного класса по тхэквондо. В этом виде спорта студент стал победителем международных турниров и чемпионатов Европы.

Последнюю крупную победу Максим Храмцов одержал в турнире «Большой шлем» в китайском городе Уси в 2018 году.

Отметим, сейчас спортсмен учится на первом курсе факультета физической культуры и спорта НВГУ.