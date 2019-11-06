Предприниматель из Нижневартовска задолжал двум сотрудникам полмиллиона рублей

В Нижневартовске началось уголовное дело в отношении генерального директора коммерческого предприятия, который задолжал двум своим сотрудникам суммарно полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Югры без упоминаний названия организации.

Работодатель не выплачивал зарплату больше двух месяцев в период. По версии следствия, деньги задерживались из корыстной или другой личной заинтересованности. По ходу следственных действий полиция примет меры к погашению долга потерпевшим.