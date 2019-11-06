Центральная больница Нижневартовска частично заработает в 2020 году

Центральная окружная больница Нижневартовска в июне 2020 года примет первых пациентов, но не всех – строительство продолжится до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство больницы началось в 2011 году. Сроки сдачи срывались несколько лет подряд, и в июне этого года был заключен новый госконтракт с подрядной организацией «Монолитстрой». Предыдущий подрядчик, «Версо-Монолит», за восемь лет завершил объект лишь на 33 процента. Новый подрядчик должен достроить медучреждение за два года.

С момента подписания контракта с «Монолитстроем» прошло четыре месяца. За это время были выполнены работы на 427 миллионов рублей. Чтобы успевать в срок, подрядчик до конца года должен провести строительно-монтажные работы на еще 976 миллионов. Ежедневно на объекте трудятся 200 человек.