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Наталья Комарова заявила, что работающим пенсионерам не нужны льготы на проезд в автобусах

Фото: admsurgut.ru
Фото: admsurgut.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова не поддерживает введение льгот на проезд в автобусах для работающих пенсионеров. Это стало известно во время встречи, которая проходила накануне в Нижневартовске, пишет портал Znak.com.

Одна из жительниц города поинтересовалось у губернатора, почему все пенсионеры в Москве пользуются общественным транспортом бесплатно, а в Югре работающие пенсионеры вынуждены платить. На это Комарова ответила, что она также является работающим пенсионером, однако не считает, что существует необходимость в подобной льготе.

«Я не уверена, что это справедливо. У меня есть зарплата дополнительно к пенсии. Пенсия — 31 тыс. рублей, как и у многих других. Я полагаю, что могу заплатить за проезд в общественном транспорте. А государственная материальная помощь оказывается людям, которые нуждаются в этой помощи реально, например, малоимущим», — заявила Наталья Комарова.

Напомним, что в Сургуте пенсионеры пожаловались на низкую компенсацию проезда в общественном транспорте.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 1696, комментариев: 9


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:26
Сама то через месяц в Москву сваливает, а на бывшем рабочем месте - зачем компенсировать...
Миледи
не нравится
Сегодня в 11:03
"Пенсия 31 тысяча, как и у многих других". Это у каких многих? У моей мамы пенсия в 2 раза меньше, проработала в образовании.
444 Миледи
не нравится
Сегодня в 11:26
Да, оговорочка по Фрейду... Они просто в другом мире живут, не знают, что "В Югре средний размер пенсии составляет менее 20 тысяч рублей." И что работает абсолютное большинство пенсионеров не от хорошей жизни, а из-за нищеты.
Марина Соболевская Миледи
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Сегодня в 12:03
Помнится, наша губернатор была в списке тех, кто получает пенсию порядка 400 тысяч рублей. Почему-то мне верится в это больше. Если бывший мэр Сидоров получал 360 тысяч. Эта инфа была во время его выборов в госдуму. О каких тогда 30 тыс речь?
6xz34e
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Сегодня в 12:30
К тому же бессовестно украли проездные у школьников.Объяснили горожанам замену школьных проездных на карту горожанина.Сколько проехал,столько и заплати.К тому же, пополнить карту можно только с комиссией.
Марина Соболевская
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Сегодня в 12:37
Через пенсионный фонд возможно, что и такая сумма пенсии у чиновника высшего ранга. Но у них идут разного рода доплаты - даже за работу в КПСС, всяких комитетах, исполкомах в бытность СССР. Причем, доплаты очень даже нехилые! Ха секретность, за работу с документами и т.д и т.п. В результате в месяц - кругленькая сумма. В разы отличающаяся от прямого начисления. Кому интересно - погуглите. Многое для себя откроете!!!
444 Марина Соболевская
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Сегодня в 13:04
В ее декларации за 2018 год пенсия 370 тысяч рублей, но это за год. Так что все сходится. Общий годовой доход 3,1 млн. или около 260 тыс. в месяц.
NikVas
не нравится
Сегодня в 13:30
Из открытых источников СМИ - .…По объему выплаченных федеральных налогов между Москвой и Санкт-Петербургом на втором месте находится Ханты-Мансийский автономный округ. Он заплатил 1,6 трлн. рублей федеральных налогов. Это больше, чем весь Северо-Западный или Сибирский федеральные округа.
Однако в зависимости от региона этот показатель очень сильно варьируется — от 12% до 119%. Любопытно, что меньше всего денег возвращается в консолидированный бюджет региона в случае одного из крупнейших регионов-налогоплательщиков России — Ханты-Мансийского автономного округа. Перечисляя в виде федеральных налогов сумму в 1,6 трлн. рублей в консолидированный бюджет региона, он получает лишь 189 млрд. рублей. Это лишь на 22 млрд. рублей больше, чем получает в бюджет региона Татарстан, который платит федеральных налогов на сумму в четыре раза меньше, чем ХМАО. Есть, впрочем, и еще более яркие примеры — в Свердловской области собирают федеральных налогов почти в восемь раз меньше, чем в ХМАО, а в бюджет региона получают почти столько же — 147 млрд. рублей.
Меньше всего из перечисленного в виде федеральных налогов получают обратно три сырьевых региона — ХМАО, Ямало-Ненецкий автономный округ (13%) и Ненецкий автономный округ (14%).
Н.В.Комарова, ранее в СМИ - на новых ветеранов денег нет, теперь на проезд в гортранспорте нет, можно сюда добавить и школьные принадлежности - покупка родителями да и много чего. Плохо работаем, земляки - мало ведь налогов, получается, отчисляем.
Мономах
не нравится
Сегодня в 13:36
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Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:56
Правильно сказала, раз работаешь можешь заплатить...
Кто на пенсию живёт одну, тому надо помогать..

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