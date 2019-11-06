Наталья Комарова заявила, что работающим пенсионерам не нужны льготы на проезд в автобусах

Губернатор Югры Наталья Комарова не поддерживает введение льгот на проезд в автобусах для работающих пенсионеров. Это стало известно во время встречи, которая проходила накануне в Нижневартовске, пишет портал Znak.com.

Одна из жительниц города поинтересовалось у губернатора, почему все пенсионеры в Москве пользуются общественным транспортом бесплатно, а в Югре работающие пенсионеры вынуждены платить. На это Комарова ответила, что она также является работающим пенсионером, однако не считает, что существует необходимость в подобной льготе.

«Я не уверена, что это справедливо. У меня есть зарплата дополнительно к пенсии. Пенсия — 31 тыс. рублей, как и у многих других. Я полагаю, что могу заплатить за проезд в общественном транспорте. А государственная материальная помощь оказывается людям, которые нуждаются в этой помощи реально, например, малоимущим», — заявила Наталья Комарова.

Напомним, что в Сургуте пенсионеры пожаловались на низкую компенсацию проезда в общественном транспорте.