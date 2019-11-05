​В Нижневартовске водитель наехал на ребенка

В Нижневартовске во дворе дома по улице Жукова произошло ДТП: водитель совершил наезд на малолетнего пешехода. Информацию об этом сообщает городское сообщество в ВКонтакте «Нижневартовск».

Как сообщил источник, ребенок неожиданно выбежал на дорогу перед автомобилем. Пострадавший отделался небольшими телесными повреждениями.

Напомним, что месяц назад в Сургуте на улице Декабристов машина сбила школьника на велосипеде. Ребенок отделался ушибом колена, а водителю выписали штраф за непредставление преимущества пешеходу.