Лидеры национальных организаций на родном языке поздравили вартовчан с Днем народного единства

Во время празднования Дня народного единства в Нижневартовске со сцены к горожанам обратились лидеры национальных организаций и диаспор. Свою речь они начинали со слов на родном языке, а затем переходили на государственный язык, русский.

«Наш великий мыслитель говорит: все племя Адамово – тело одно, из праха единого сотворено. Мы все едины. С праздником!», – сказал представитель таджикскиого национального культурного центра.

Во время празднований вартовчане приняли участие в веселых стартах на площади Нефтяников и фотографировались на фоне тематических баннеров.

Также горожан в социальных сетях поздравили совместно глава города Василий Тихонов и председатель думы города Максим Клец:

«В Нижневартовске в мире и согласии живут люди разных национальностей, культур, политических убеждений. Мы должны этим дорожить. Только вместе мы сможем сохранить и укрепить наш экономический потенциал, социальное благополучие, внести достойный вклад в развитие нашего города и страны».