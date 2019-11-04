Семья из Нижневартовского района победила во всероссийском конкурсе Семья года

Семья Казамкиных из села Варьёган Нижневартовского района получила награду в государственном кремлевском дворце за победу в всероссийском конкурсе «Семья года». Казамкины одержали победу в номинации «Сельская семья».

Супруги Виталий и Нэля Казамкины с тремя детьми держат свое стойбище «Ампутинское» в родовых угодьях коренных народов Югры. В гости к ним приезжают люди со всей страны в рамках этнотуризма.

Конкурс проводится с 2016 года, он организован Минтрудом России и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году до федерального уровня дошли 353 семьи, из которых победили только 85.

Отметим, югорчане побеждают в конкурсе с начала его проведения. В 2016 году семья Переясловых из Ханты-Мансийска победила в номинации «Многодетная семья», в 2017 году семья Сенгеповых из Лянтора стала лучшей «Сельской семьей», а в 2018 году Ивановы из Ханты-Мансийска взяла приз в номинации «Семья – хранитель традиций».