​В Нижневартовске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде

В Нижневартовске задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании и избиении женщины в подъезде.

По версии Следственного комитета, 20 октября около шести часов вечера 21-летний парень изнасиловал и избил 30-летнюю женщину в подъезде, после чего обокрал ее и скрылся.

«В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный применением насилия), решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу», – отмечает Следственный комитет России по Югре.

О происшествии стало известно по сообщениям в социальных сетях. Очевидцы заявили, что мужчина силой затаскивал пострадавшую в подъезд.