В Нижневартовске появятся автобусные остановки с подсветкой

В Нижневартовске установят 15 автобусных остановок с подсветкой в разных точках города. Об этом сообщаем местная администрация.
Павильоны выполнены в современном дизайне. Планируется, что вечером на остановках будет включаться художественная подсветка.
Обновленные комплексы расположатся по следующим адресам:
- улица Мира («Рынок «Сибирский балаган»);
- улица 60 лет Октября («ТЦ «Мандарин»);
- улица 60 лет Октября («Детская школа искусств №1»);
- улица Интернациональная («Комсомольское озеро»);
- улица Интернациональная («Улица Нефтяников»);
- улица Интернациональная («Сбербанк» по улице Интернациональной в районе дома №12В);
- улица Чапаева («Городская телефонная сеть»);
- улица Чапаева («Спортивный комплекс «Олимпия»).