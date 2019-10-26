​В Нижневартовске прорвало только что замененный трубопровод

Накануне в Нижневартовске прорвало новый трубопровод с холодной водой.

ЧП произошло на перекрестке улиц Чапаева и Интернациональная, где в этот день закончились работы по замене водопроводных труб и проходила их приемка.

Во время аудита специалисты компании-подрядчика для проверяющих проводили гидравлические испытания, но один из участков трубы не выдержал давления воды и разорвался.

Теперь за некачественную работу подрядчику придется заплатить штраф и отремонтировать объект. Воду оперативно откачали в тот же день, однако рабочим еще нужно возместить нанеченный улице ущерб.