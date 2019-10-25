Пропал вартовчанин, отправившийся на охоту две недели назад

В районе города Радужный пропал житель Нижневартовска, который отправился на охоту с ружьем. Он ушел в лес вдоль реки Аган две недели назад, и с тех пор не объявлялся. О пропаже сообщили в сообществе «Помощь в поиске пропавших в Нижневартовске» в соцсетях.

На вид мужчине от 45 до 50 лет, одет был в спецодежду серого цвета. Подробнее о пропажах вартовчан можно в сообществе волонтеров. Все, кто владеет какой-либо информацией об этом человеке, могут сообщить об этом по телефонам полиции 102 и 8 (982) 529-87-37, а также по телефону добровольцев 8 (900) 386-56-88.