​В нефтяном техникуме Нижневартовска случился пожар

Сегодня утром в нижневартовском нефтяном техникуме произошло возгорание, из-за чего более 600 человек были вынуждены эвакуироваться. На место пожара выехали 12 единиц техники и 48 работников МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли в течении пяти минут. В ходе проверки было обнаружено возгорание компьютера. Предполагают, что могло случиться короткое замыкание. Пострадавших нет», – рассказали представители МЧС Югры. На данный момент причины инцидента устанавливаются.

Напоминаем, что вчера в Сургуте загорелась квартира в пятиэтажном доме, пострадал хозяин квартиры.