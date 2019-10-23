Вартовчанину дали 8 лет строго режима за 99 грамм марихуаны

Городской суд Нижневартовска назначил местному жителю восемь с половиной лет в колонии строго режима за 99 грамм органических наркотиков: марихуаны и гашиша. Он признан виновным в покушении на сбыт запрещенных веществ – как установило следствие, мужчина планировал продать наркотики в интернете.

Как сообщает прокуратура Югры, полицейские задержали преступника в тот же день, когда он купил растительные вещества у неустановленного наркоторговца.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в Нягани, у которых суммарно изъяли килограмм наркотиков.

