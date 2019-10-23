Полицейские Нижневартовска перекрыли канал сбыта поддельных паспортов

Центральный районный суд Тюмени заблокировал два сайта, торговавших поддельными паспортами граждан Российской Федерации. Своим решением суд удовлетворил иск сотрудников прокуратуры Нижневартовского района, которые нашли запрещенные ресурсы во время мониторинга интернета.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Югры, на заблокированных сайтах размещалась информация с проводкой по официальной базе данных. Такой вид деятельности нарушает Федеральный закон об информации и подлежит уголовной ответственности.