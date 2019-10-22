​Жители Нижневартовска обвиняют местную полицию в бездействии

Жители Нижневартовска обвиняют сотрудников полиции в бездействии. Информация об этом появилась сразу в нескольких местных пабликах.

Жалобы горожан связаны с конфликтом, который произошел на прошлой неделе. 19 октября стало известно о драке между молодыми людьми около магазина Атланта. По сообщениям очевидцев столкновения, несмотря на многочисленные звонки в единую диспетчерскую службу спасения по номеру «112», на место происшествия так никто и не приехал.

«И зачем спрашивается нужна полиция в Нижневартовске? Возле Атланта минут 10 втроем избивали парня, сразу позвонили в 112. В итоге: мало того, что никто не приехал, так еще дозвониться по этому номеру больше не удалось, как будто добавили в черный список», — написал очевидец в одном из пабликов.

В разговоре с СИА-ПРЕСС заместитель директора управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в городе Нижневартовск Владимир Абашев заявил, что все поступившие звонки были приняты.

«У нас есть специальная программа в электронном виде, фиксирующая все полученные звонки. Каждый такой звонок открывает карточку в программе. Все поступившие обращения от граждан были зарегистрированы и сразу же переадресованы в УМВД по Нижневартовску», — добавил он.

Владимир Абашев также отметил, что в случае если все операторы диспетчерской одновременно принимают звонки, то остальных граждан в течении пяти – восьми секунд система автоматически перенаправят в единую диспетчерскую службу спасения по Ханты-Мансийску. Там в свою очередь, полученная информация будет передана в органы правопорядка Нижневартовска.

В разговоре с СИА-ПРЕСС представители УМВД по Нижневартовску не смогли оперативно предоставить информацию об инциденте. Полицейские обещали дать комментарий в ближайшее время.