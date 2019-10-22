В Нижневартовске отремонтируют дорогу, которую выбрали горожане

В Нижневартовске отремонтируют дорогу по улице Индустриальная. Ремонт участка от улицы Мира до монумента «Памятник покорителям Самотлор» начнется в следующем году, сообщает городская администрация в своем официальном сообществе в соцсетях.

Этот участок выбран на основе голосования, прошедшего на муниципальном портале «Наш Нижневартовск», в котором за две недели приняли участие 242 вартовчанина. Горожане выбирали приоритетную дорогу из одиннадцати улиц, на втором и третьем местах оказались Восточный объезд и улица Омская.